Количество монет в обращении в России достигло рекордного уровня

Количество находящихся в обращении в России монет с начала года выросло на 0,5% и на 1 июля достигло рекордного уровня в 68,2 млрд экземпляров. Об этом в среду, 22 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на Банк России.

Наибольшую долю в обращении занимают монеты номиналом 10 копеек — их доля в общем количестве составляет 37%. На второй позиции располагается монета в один рубль, занимающая 13% от оборота, монеты в одну копейку и 50 копеек занимают в обращении по 11%, у монеты в 10 рублей доля в 10%.

С начала года уменьшилась доля монеты в 5 копеек в обороте, за полгода она потеряла один процентный пункт и на 1 июля стала составлять 8%. В то же время возросла доля монет номиналом 2 рубля, прибавившая один процентный пункт, до 6%. Самая редкая в обращении монета номиналом в 5 рублей, она занимает всего 4% от общего количества монет в обращении.

Общая сумма монет на 1 июля выросла на 1,9 млрд рублей, или на 1,8%, до 108,8 млрд рублей.

В период с января по июнь выросло и количество банкнот в обращении — на 7,5%, до 6,613 млрд купюр. Их общая сумма с начала года возросла на 17,1%, до 12,322 трлн рублей. Так, удельный вес банкнот в общем количестве за первые шесть месяцев вырос на один процентный пункт, до 9%.

10 июля руководитель информационно-аналитического центра «Альпари», аналитик Александр Разуваев заявил, что со времени последней деноминации в 1998 году российский рубль достаточно обесценился.

По его словам, о возможной деноминации приходится говорить из-за резкого роста в стране числа наличных денег. Он считает, что это говорит о возможной необходимости провести деноминацию из соотношения 1 к 100.

В ответ на это директор Института экономики Российской академии наук (РАН) Руслан Гринберг заявил 10 июля о нецелесообразности деноминации в стране в настоящее время.

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила, что о деноминации рубля в России речи не идет. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала разговоры о деноминации провокацией.