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Около 300 млн рублей потребуется на ремонт замка Ольденбургских в Рамони

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На реконструкцию дворцового комплекса Ольденбургских рядом с Воронежем в ближайшие два года потребуется около 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев после визита на объект.

По данным правительства, в 2020 году будет завершен ремонт помещений второго и третьего этажей дворца. Также планируется обновить инженерные сети. В 2021 будет приведен в порядок первый этаж, после чего замок откроют для посетителей. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Реконструкция фасада комплекса, а также завершение работ в Нижнем парке пройдет после 2022 года. Для некоторых объектов комплекса еще не составлен окончательный проект.

Сумма, которая будет направлена на ремонт в ближайшие два года, не включает стоимость экспозиции. Власти Воронежской области пока рассчитывают на региональный бюджет. Также правительство подало заявку в Минэкономразвития на организацию туристического кластера Воронежской области. Он будет включать поселок Рамонь, где расположен замок Ольденбургских, и Воронеж.

Усадьба была построена в Рамони в XIX веке в стиле неоготики. Замок был закрыт на реставрацию в 1970 году. Статус культурного объекта комплекс получил в 2010 году.

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