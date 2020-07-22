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Новые объекты включили в программу ремонта дорог в Тверской области

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Ряд объектов включили в программу ремонта региональных и местных дорог в Тверской области на 2020–2021 годы. Изменения затронут три муниципалитета.

В частности, планируется привести в порядок участок протяженностью 4,4 км дороги Кувшиново – Тысяцкое – Сурушино. Кроме того, будет отремонтировано дорога Черничено – станция Старица, улица Привокзальная в Твери и улица Торопецкая в Андреаполе. Об этом пишут «Тверские ведомости».

Также планируется привести в порядок несколько дорог, которые ведут к инвестиционным объектам в Кашинском, Бешецком и Калининском районах. Всего с учетом изменений в Тверской области отремонтируют более 500 км дорог регионального и местного значения. На эти цели направлено 11,3 млрд рублей.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что в приоритете находятся и дороги к туристическим объектам, а также наиболее востребованные местными жителями магистрали.

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