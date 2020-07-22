Дегтярев ответил на призывы к отставке

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не намерен покидать пост, несмотря на призывы к этому. Об этом он написал в Instagram.

«Не уйду! Потому что работать надо. Куча задач. Десять дней край без руководителя», — заявил он. По его словам, на столе скопилась метровая стопка документов, которые надо рассмотреть.

Дегтярев подчеркнул, что намерен проработать «как президент сказал» до сентября 2021 года, а потом «время покажет».

Он отметил, что «отношение народа не измеряется митингами», а завоевывать расположение хабаровчан он намерен своей работой и общением.

Президент России Владимир Путин назначил депутата ЛДПР Михаила Дегтярева врио главы региона 20 июля. В этот же день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отстранен от должности в связи с утратой доверия.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Он заявил, что пока не планирует менять команду бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

Несмотря на запрет массовых акций из-за пандемии, в Хабаровском крае с 11 июля ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора Фургала, задержанного 9 июля. Бывшего губернатора доставили в Москву и обвинили в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год.