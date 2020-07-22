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В Госдуме предложили уйти от понятия средней зарплаты учителей и врачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству РФ отказаться от понятия средней зарплаты для учителей и врачей. С такой инициативой председатель нижней палаты парламента обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину в ходе его отчета в Госдуме 22 июля.

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«Что касается средней заработной платы учителя и врача — нам надо, может быть, даже обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговоров о средней зарплате» — сказал Володин.

По его словам, средняя зарплата в регионах «отличается в разы». «<...> вы говорите про среднюю заработную плату в размере 40 тыс., ее нет у учителя. И такая же ситуация по врачам», — подчеркнул политик.

В качестве примера председатель нижней палаты привел среднюю зарплату учителей в регионах в 28 тыс. и зарплату начинающего учителя в 18 тыс. рублей. «И по этой причине, когда звучит цифра 40, нам сразу наши избиратели, учителя, с кем мы постоянно в контакте, говорят: «Где вы нашли такую зарплату?» Поэтому правильно было бы профильным министерствам это учесть», — отметил он.

Володин также затронул вопрос о разной бюджетной обеспеченности регионов страны. «Нам правильно было бы эти темы обсудить именно в привязке к возможностям регионов. Потому что отличается бюджетная обеспеченность почти в семь раз», — заметил спикер.

Он призвал обсудить эту проблему с Минфином до начала законодательной работы над федеральным бюджетом.

В ходе выступлении в Госдуме Мишустин назвал первостепенной задачей работу правительства с бедностью в стране. Он озвучил меры поддержки населения, которые вступили с силу с начала пандемии коронавирусной инфекции.

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