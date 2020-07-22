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Шесть очагов лесных пожаров ликвидировали в Башкирии за сутки

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны
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В Башкортостане ликвидировали шесть очагов лесных пожаров. Министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов сообщил о тушении крупного возгорания в Башкирском природном заповеднике.

Пожары ликвидированы в Белорецком, Абезлиловском и Бурзянском лесничествах. Площадь горения в Башкирском природном заповеднике в Бурзянском районе составила около 2 тыс. га. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

22 июля было ликвидировано возгорание в Нугушском лесничестве. 23 июля планируется отправить самолет для разведки.

В Авзянском участковом лесничестве на территории Белорецкого района действует два пожара. Всего за неделю зарегистрировано 62 лесных пожара. Большинство возгораний происходит из-за грозы.

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