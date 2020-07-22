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Мишустин назвал число получивших «дальневосточные гектары» россиян

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Фото: РИА Новости/Игорь Онучин
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Около 83 тыс. человек стали участниками программы «Дальневосточный гектар», в рамках которой получили примерно 58 тыс. га земель. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства в среду, 22 июля.

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По словам главы кабмина, национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035 года входит в «фаворитный список того, чем занимается правительство, и мы будем продолжать серьезно заниматься».

«Указ президента сегодня о мерах по экономическому развитию Дальнего Востока до 2024 года и далее. Он определил очень серьезные базовые цели. Мы должны фактически к 2024 году выйти на среднероссийский, а потом превышать среднероссийский уровень жизни. Это непростая история», — отметил Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что на Дальнем Востоке реализуются программы «дальневосточный гектар» и «дальневосточная ипотека», работает 450 инвестпроектов на территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток.

Это первое выступление Мишустина в Госдуме в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по разным темам, среди которых повышение тарифов ЖКХ, экономическая стабильность страны, появление системы стратегического планирования.

В декабре 2019 года вице-премьер России, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что «дальневосточный гектар» получили более 75 тыс. человек. В ДФО, по его словам, на тот момент деятельность осуществляли 2127 проектов с государственной поддержкой.

Позже 16 июля 2020 года Трутнев заявил, что россияне смогут бесплатно получить земельный участок в арктической зоне страны площадью до 1 га благодаря новому законопроекту, подготовленному по его поручению, пишет «Газета.ру». Документ создан на основе успешного опыта получения земли россиянами на Дальнем Востоке.

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