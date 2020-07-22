Мишустин рассказал о совете Жириновского не говорить «нет» во время отчета в ГД

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский рекомендовал премьер-министру России Михаилу Мишустину не отвечать отрицательно на вопросы, которые зададут ему депутаты во время отчета о работе правительства. Об этом сам Мишустин заявил в среду, 22 июля.

«Вы знаете, во время подготовки к отчету в свое время Владимир Вольфович Жириновский мне посоветовал не говорить «нет» ни на один из заданных вопросов», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутата от фракции ЛДПР Бориса Пайкина об отмене единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

22 июля Мишустин представил в Госдуме первый за период нахождения в должности премьер-министра отчет о результатах работы правительства. В ходе отчета он, в частности, рассказал об особенностях корректировки национальных проектов. По его словам, в каждом национальном проекте должны быть выделены показатели эффективности — таким образом удастся избавиться от избыточных мероприятий и понять, какие корректировки необходимы.

Кроме этого во время выступления в Госдуме премьер-министр заявил о предпосылках в начале года для экономического рывка. Мишустин напомнил, что общий объем Фонда национального благосостояния к началу 2020 года составил почти 8 трлн рублей, на минимальных значениях в 2019 году находились показатели инфляции и безработицы, уровень госдолга составил 12,3% ВВП, а объем золотовалютных резервов увеличился до $554 млрд.