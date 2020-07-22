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Москвичей начнут штрафовать за борщевик на участках

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Депутаты Мосгордумы приняли в среду закон об административной ответственности за неудаление борщевика с земельных участков столицы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на председателя МГД Алексея Шапошникова 22 июля.

Отмечается, что ранее комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала этот законопроект.

«За — 42, против — нет, воздержались — один», — сказал Шапошников по итогам голосования.

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Законопроектом предлагается внести изменения в московский закон, которые предполагают обязанность собственников земельных участков удалять борщевик. В противном случае их ждет административная ответственность — предупреждение или штраф от 2 до 5 тыс. рублей для граждан, от 20 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц и от 150 до 700 тыс. рублей — для юридических лиц.

В конце февраля Совет Федерации предложил штрафовать за появление борщевика на территории дачных участков. За непринятие мер по уничтожению растения предлагалось штрафовать на 3 тыс. рублей.

В Москве к ликвидации борщевика приступили 15 мая. Растение обнаружили вдоль реки Сетунь. В Московской области территории начали обрабатывать с 12 мая.

Борщевик Сосновского культивировали в середине XX века как силосное растение, но позднее выявили его опасные стороны. При попадании на кожу вещества, которые содержатся в этом растении, повышают ее чувствительность к ультрафиолету, что приводит к солнечным ожогам. Известны неоднократные случаи серьезных ожогов от борщевика, в том числе у детей.

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