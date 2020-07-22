Мишустин назвал сроки возможного продления программы льготной ипотеки

Решение о возможном продлении программы льготной ипотеки под 6,5% на 2021 год будет принято осенью. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

Глава правительства подчеркнул, что программа популярна и воспользоваться ею на сегодняшний день хотят многие.

Ранее 22 июля Мишустин рассказал, что в рамках программы уже выделены кредиты на на сумму свыше 205 млрд рублей. Видя ее востребованность, власти увеличили лимит займа по ней до 6 млн рублей, а в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге — до 12 млн, отметил он. Также он предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной сельской ипотеки. Он подчеркнул ее востребованность и заявил, что по ней выданы кредиты на 18,5 млрд рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% предложена в конце апреля. Тогда речь шла о суммах до 3 млн рублей в регионах и до 6 млн — в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Два месяца спустя президент России Владимир Путин предложил удвоить эти суммы.

Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.