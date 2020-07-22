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Кабмин выделил 3 млрд рублей на субсидирование региональных перевозок

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Фото: ТАСС/Сергей Медведев
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Правительство России выделило Росавиации 3 млрд рублей на субсидирование региональных воздушных перевозок. Соответствующий документ опубликован в среду, 22 июля, на официальном портале правовой информации.

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«Выделить Росавиации из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети <...>», — говорится в документе.

17 июля сообщалось, что правительство России одобрило выделение Ростуризму средств на субсидирование направлений внутреннего туризма. Вместе с этим было одобрено и выделение средств Росавиации на субсидии авиакомпаниям для осуществления внутренних воздушных перевозок.

В июне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что эпидемии, подобные пандемии коронавируса, являются стимулом для развития внутреннего туризма.

Согласно опросам, почти четверть россиян планирует провести свой летний отпуск на отечественных курортах, в частности в Крыму, Краснодарском крае и на Алтае.

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