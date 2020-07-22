Число аварий с детьми-велосипедистами выросло в Томской области

С начала года в Томской области зарегистрировано восемь аварий, в которых участвовали дети-велосипедисты. По данным Госавтоинспекции, несовершеннолетние оказывались на дороге без присмотра родителей.

За аналогичный период 2019 года было зарегистрировано только одно ДТП с ребенком на велосипеде. Рост числа аварий вызвал беспокойство в администрации Томской области. Власти отмечают, что пострадавшие дети были предоставлены сами себе. Об этом пишет РИА «Томск».

Рост числа аварий отмечен в Томске, Стрежевом и Колпашевском районе. В половине случаев велосипедисты пересекали проезжую часть.

Родителей просят прививать детям культуру поведения на дорогах.

Также за полгода произошло 12 ДТП с участием детей из-за их неосторожности. Несовершеннолетние неожиданно выскакивали на проезжую часть или переходили дорогу вне пешеходного перехода или на красный свет.