Мишустин заявил о потенциале союзного договора с Белоруссией

Глава правительства РФ Михаил Мишустин во время выступлении в Госдуме 22 июля заявил, что «глубоко верит» в потенциал союзного договора с Белоруссией.

«Я глубоко верю в потенциал союзного договора. Считаю, что работа, <...> связанная с интеграцией и разработкой «дорожных карт» по всем направлениям взаимодействия с Белоруссией была сделана отлично», — сказал он.

Он отметил, что Москва и Минск смогут обсудить цены на энергоносители после утверждения «дорожных карт».

«В частности, верю в то, что, если мы совместно по этим картам создадим единое пространство, в частности примем <...> единый налоговый кодекс, сможем унифицировать наши ставки и подходы, то мы сможем разговаривать о механизме ценообразования на энергоносители, как и предлагают наши белорусские партнеры», — заключил он.

Ранее 14 июля Белоруссия и Россия подписали три международных документа, два из которых касаются изменения условий российского кредита на строительство БелАЭС, еще один регулирует условия поставок Минску российской нефти. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на вопрос о поставках российской нефти Минску ответил, что речь идет о «техническом соглашении, которое регулирует вопросы оплаты поставок энергоносителей» в Белоруссию.

Россия прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в начале апреля. Это произошло из-за того, что во время переговоров об условиях поставки стороны не достигли соглашения. В начале апреля Минск после нескольких месяцев переговоров с Москвой договорился о заключении апрельских контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставки сырья по цене $4 за баррель.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявлял, что страна продолжит покупать нефть в России, но будет работать и с другими поставщиками.