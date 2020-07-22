Названа дата премьеры первого электрического кроссовера Skoda

Чешская компания Skoda представит 1 сентября новый электромобиль Enyaq iV. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что это первый электрифицированный кроссовер фирмы. Длина модели составляет 4648 мм, ширина — 1877 мм, высота —1618 мм. Колесная база — 2765 мм. Объем багажника достигает 585 л.

Базовой станет версия Skoda Enyaq iV 50 с электродвигателем мощностью 148 л.с. Такой автомобиль без подзарядки сможет проехать до 340 км. Модификация Skoda Enyaq iV 60 получит 180-сильный агрегат. Запас хода — 390 км. Модель Skoda Enyaq iV 80 с электромотором мощностью 200 л.с. сможет проехать до 500 км.

Серийное производство Enyaq iV начнется в конце 2020 года на главном заводе Skoda, расположенном в городе Млада-Болеслав (Чехия).

10 июля сообщалось, что генеральный директор чешской компании Skoda Бернхард Майер покидает свой пост после пяти лет работы.