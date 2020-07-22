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Проект станции метро «Каменка» в Петербурге подготовят в 2022 году

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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В Санкт-Петербурге планировка территории под продолжение Невско-Василеостровской линии метрополитена должна быть завершена до 20 января 2022 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Как уточняет телеканал «78», было принято решение отложить подготовку проекта станции метро «Каменка» на два года. Изначально проект должны были завершить до 30 января 2019 года.

Сама станция будет находиться между «Богатырской» и «Парашютной». В будущем на пересадочной станции «Планерная/Шуваловский проспект» соединятся Фрунзенский радиус и Невско-Василеостровская линия. Предполагается, что это состоится в 2023–2025 годах.

В конце марта на станции метро «Беговая» в Санкт-Петербурге рабочие завершили отделочные работы в пешеходном переходе в вестибюле №2.

Станция «Беговая» пока является конечной станцией Невско-Василеостровской линии петербургского метрополитена, а также самой западной станцией метро в России. Ее открыли в мае 2018 года перед чемпионатом мира по футболу.

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