В Белоруссии решили сократить число наблюдателей на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии предложила уменьшить количество наблюдателей на избирательных участках во время голосования на президентских выборах 9 августа в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в среду, 22 июля, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, сообщает информационный сервис tut.by.

«Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек в основной день голосования, а в дни досрочного голосования до трех», — сказала Ермошина.

По ее словам, хотя ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшается, она всё равно вызывает тревогу.

Ермошина подчеркнула, что уменьшение количества наблюдателей необходимо для сохранения здоровья и психологического спокойствия членов избирательной комиссии.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

ЦИК страны отказала бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатами в главы республики. В Евросоюзе раскритиковали действия избирательной комиссии.