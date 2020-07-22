Прямой эфир

В Белоруссии решили сократить число наблюдателей на выборах президента

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии предложила уменьшить количество наблюдателей на избирательных участках во время голосования на президентских выборах 9 августа в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в среду, 22 июля, заявила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, сообщает информационный сервис tut.by.

Поперек Батьки: кто составит конкуренцию Александру Лукашенко на выборах
«Кандидатский минимум» сдали пять претендентов, включая президента Белоруссии

«Я понимаю, что это будет непопулярное решение, но предлагаю на период этой электоральной кампании уменьшить количество наблюдателей. До пяти человек в основной день голосования, а в дни досрочного голосования до трех», — сказала Ермошина.

По ее словам, хотя ситуация с распространением коронавирусной инфекции улучшается, она всё равно вызывает тревогу.

Ермошина подчеркнула, что уменьшение количества наблюдателей необходимо для сохранения здоровья и психологического спокойствия членов избирательной комиссии.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

ЦИК страны отказала бывшему главе администрации Парка высоких технологий Валерию Цепкало и экс-руководителю Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатами в главы республики. В Евросоюзе раскритиковали действия избирательной комиссии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020