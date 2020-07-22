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Жители Саратовской области стали чаще умирать от отравления алкоголем

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В Саратовской области за полгода зарегистрировано 362 случая отравлений спиртосодержащей продукцией. 215 человек погибли.

Согласно статистике, число летальных случаев в регионе увеличилось. За первое полугодие 2019 года зарегистрировано 135 смертей от отравления алкоголем. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

334 случая приходятся на отравление этиловым спиртом. В 16 случаях саратовцы отравились суррогатным алкоголем. 12 человек скончались после употребления спиртосодержащих жидкостей, которые не предназначены для пищевого использования.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросло число отравлений алкоголем среди детей. С января по апрель от употребления спиртного пострадали семь подростков в возрасте 15–17 лет и девять детей в возрасте до 14 лет.

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