Самогонный аппарат взорвался в квартире в Сертолово в Ленобласти

В городе Сертоволо Всеволжского района Ленинградской области в квартире одного из домов взорвался самогонный аппарат. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Хлопок произошел утром в среду, 22 июля, в микрорайоне Черная Речка. На место прибыли спасатели. В результате инцидента в квартире выбило окно.

Информация о пострадавших и обстоятельства случившегося устанавливаются.

15 июля сообщалось, что женщина получила 70% ожогов тела в результате взрыва в квартире, расположенной на первом этаже одного из домов на Краснопутиловской улице в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что в помещении площадью 80 кв. м, где произошел взрыв, располагается школа кулинарии. Однако позже эта информация не подтвердилась.