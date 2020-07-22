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Патруль России и Турции впервые полностью проинспектировал трассу М4 в Сирии

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Фото: TASS/EPA/YAHYA NEMAH
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Совместное российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии впервые прошло по всему маршруту. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в среду, 22 июля.

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Маршрут начинается от населенного пункта Трумба и заканчивается рядом с населенным пунктом Айн-эль-Хабр. Его общая протяженность — 71 км, передает ТАСС.

Предыдущее патрулирование прошло 20 июля в Эль-Хасаке. Протяженность маршрута составила 55 км.

5 марта президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Москве, чтобы обсудить урегулирование конфликта в Сирии. Переговоры продлились более шести часов.

По итогам переговоров сторонам удалось согласовать меры по разрешению ситуации в Сирии. В результате стороны условились о проведении совместного патрулирования в районе сирийско-турецкой границы с целью безопасности передвижения мирного населения. Патрулирование стало гарантией недопущения эскалации ситуации в регионе.

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