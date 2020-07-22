Мишустин рассказал об особенностях корректировки национальных проектов

При корректировке национальных проектов правительство будет исходить из необходимости достижения конкретных результатов для каждого человека. Об этом заявил в среду, 22 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин.

«При реализации нацпроектов необходимо сосредоточиться на результатах, которые непосредственно влияют на улучшение жизни людей, <…> ориентироваться прежде всего на конкретные, значимые для каждого человека результаты», — сказал Мишустин, представляя ежегодный отчет правительства в Госдуме.

Он отметил, что в каждом национальном проекте должны быть выделены показатели эффективности. Таким образом, по его словам, удастся избавиться от избыточных мероприятий и понять, какие корректировки необходимы.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что для будущей работы важно не только учесть опыт реализации нацпроектов, но и обеспечить преемственность тем целям и задачам, которые президент России Владимир Путин два года назад отразил в своих майских указах.

«Такой подход потребует новой системы управления, современных гибких методов и прежде всего — четкой постоянной обратной связи с людьми», — резюмировал Мишустин.

Накануне Путин подписал указ о национальных целях развития страны на период до 2030 года. В качестве магистральных направлений политики указаны увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания и раскрытие таланта каждого человека.

В мае Министерство финансов России предложило расходы на финансирование нацпроектов за текущий год перераспределить на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы в случае невозможности их использования из-за пандемии коронавируса.