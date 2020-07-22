Около 94 тыс. штрафов выписали за нарушение карантина в Москве

Почти 94 тыс. штрафов получили москвичи за нарушение карантинного режима в период пандемии коронавируса. Об этом в среду, 22 июля, рассказал министр правительства столицы Евгений Данчиков в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«На сегодняшний день выписано 94 тыс. штрафов всего. Но я бы хотел начать с того, что это не 100 тыс. человек», — отметил Данчиков.

По его словам, штрафы получила почти 51 тыс. пациентов в Москве. Некоторые их них допускали повторные нарушения.

Данчиков также подчеркнул, что карантинный режим нарушал только один из десяти москвичей. Министр уточнил, что общее количество граждан, которые должны были оставаться дома из-за коронавирусной инфекции, за время пандемии составило около 441 тыс.

Очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, власти Москвы начали 13 июля. Возобновлена работа парков аттракционов, летних лагерей, детских секций и кружков, при условии что число посетителей будет составлять 50% от максимальной вместимости площадок.

Кроме этого был отменен масочный режим на улице, однако остается в силе масочно-перчаточный режим в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.

Следующий этап снятия ограничений в Москве начнется 1 августа. Тогда в столице возобновят кинопоказы, концерты и спектакли при условии присутствия не более 3 тыс. человек.

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