Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли

России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект.

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Правительство подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли. Мы приступили к проведению налогового маневра для российских IT-компаний», — заявил он.

Для этого правительство внесло в Госдуму необходимые поправки в законодательство.

Глава правительства добавил, что сейчас происходит формирование благоприятной среды для IT-бизнеса и рождения технологических инноваций.

Он рассчитывает, что Госдума 22 июля примет закон об экспериментальных правовых режимах (так называемых регуляторных песочницах) в сфере цифровых инноваций.

Ранее, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, Михаил Мишустин рассказал о том, у России в начале года были предпосылки для экономического рывка, однако этому помешали коронавирус и цены на нефть.