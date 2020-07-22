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Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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России необходим технологический рывок, нужно развивать новые направления, в том числе искусственный интеллект.
Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая 22 июля в Госдуме с отчетом о работе правительства.

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«Правительство подготовило комплекс мер по опережающему развитию IT-отрасли. Мы приступили к проведению налогового маневра для российских IT-компаний», — заявил он.

Для этого правительство внесло в Госдуму необходимые поправки в законодательство.

Глава правительства добавил, что сейчас происходит формирование благоприятной среды для IT-бизнеса и рождения технологических инноваций.

Он рассчитывает, что Госдума 22 июля примет закон об экспериментальных правовых режимах (так называемых регуляторных песочницах) в сфере цифровых инноваций.

Ранее, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме, Михаил Мишустин рассказал о том, у России в начале года были предпосылки для экономического рывка, однако этому помешали коронавирус и цены на нефть.

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