Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Ростуризм начал разработку системы кешбэка за туры по России
Политика
Мишустин назвал борьбу с бедностью первостепенной задачей
Политика
В России число безработных с начала апреля выросло в 3,5 раза
Мир
Захватившего заложников в Луцке обвинили в терроризме
Общество
Росздравнадзор снова разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Картины из омского «Эрмитажа» защитят от холода и ультрафиолета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особую систему для хранения картин внедрили в центре «Эрмитаж-Сибирь» в Омске. Там установили металлические стеллажи-драйверы, с помощью которых произведения живописи можно будет хранить без подрамников. Кроме этого в «Эрмитаже» смонтировали шкафы для научных паспортов и карточек, металлические выдвижные стойки и настенные сетки.

Специальное климатическое оборудование закупили для того, чтобы в помещениях можно было сохранять температуру +19–21 градус и влажность воздуха 40–46%. В фондохранилище установлены приборы, фиксирующие эти показатели, а также датчики для онлайн-мониторинга. С их помощью также можно проверить уровни освещенности и ультрафиолета.

Окна в хранилище закрыты специальными шторами-роллетами, защищающими помещение от солнечного излучения. Для освещения используют специальные светодиодные лампы. Имеются система пожаротушения и две системы сигнализации, пишет ИА «Город55».

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске начал работу в ноябре 2019 года. Там открылась выставка, на которой представили оружие Индии, Ирана, Аравии, Османской Турции, Кавказа и Средней Азии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020