Картины из омского «Эрмитажа» защитят от холода и ультрафиолета

Особую систему для хранения картин внедрили в центре «Эрмитаж-Сибирь» в Омске. Там установили металлические стеллажи-драйверы, с помощью которых произведения живописи можно будет хранить без подрамников. Кроме этого в «Эрмитаже» смонтировали шкафы для научных паспортов и карточек, металлические выдвижные стойки и настенные сетки.

Специальное климатическое оборудование закупили для того, чтобы в помещениях можно было сохранять температуру +19–21 градус и влажность воздуха 40–46%. В фондохранилище установлены приборы, фиксирующие эти показатели, а также датчики для онлайн-мониторинга. С их помощью также можно проверить уровни освещенности и ультрафиолета.

Окна в хранилище закрыты специальными шторами-роллетами, защищающими помещение от солнечного излучения. Для освещения используют специальные светодиодные лампы. Имеются система пожаротушения и две системы сигнализации, пишет ИА «Город55».

Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске начал работу в ноябре 2019 года. Там открылась выставка, на которой представили оружие Индии, Ирана, Аравии, Османской Турции, Кавказа и Средней Азии.