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Мишустин пообещал сохранить дистанционный формат проверок бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Практика дистанционных проверок бизнеса сохранится и после пандемии коронавируса. Об этом в среду, 22 июля, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме.

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Он заявил, что на время пандемии в стране был введен мораторий на проведение фактически всех проверок предпринимателей. Кроме того, это еще и впервые распространилось на средний бизнес и некоммерческие организации.

«Необходимые проверки переходят в дистанционный формат. И мы исходим из того, что такая практика сохранится», — отметил Мишустин.

Премьер-министр упомянул о методе «лицензия автоматом», при котором срок действия более 70 видов различных разрешительных документов был автоматически продлен.

«За последние месяцы мы сняли и ряд других ограничений для бизнеса. И все это работает», — добавил Мишустин.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет пострадавшим от пандемии коронавируса субъектам бизнеса с просроченными кредитами оформить отсрочку платежей.

На прошлой неделе стало известно, что выручка малого и среднего предпринимательства в России вернулась к уровню, который был до введения ограничительных мер на фоне распространения коронавируса.

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