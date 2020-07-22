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Мишустин назвал действия России по борьбе с коронавирусом продуманными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Действия России по борьбе с коронавирусом были продуманными и проактивными. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме в среду, 22 июля.

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По словам главы правительства, Россия справляется с COVID-19 лучше многих стран. При этом он отметил, что пандемия принесла с собой кризис, который затронул всех. Чтобы победить его, решения приходилось принимать молниеносно. Он подчеркнул, что сроки рассмотрения документов в правительстве сократили до 24 часов.

«Напряженно работали, конечно, и вы, уважаемые депутаты Государственной думы, и Совет Федерации. Сегодня я особо хотел бы поблагодарить вас, парламентариев, за такой подход», — сказал он.

Премьер призвал не терять бдительности, пока не изобретено надежное лекарство от коронавируса. Он отметил, что испытания двух вакцин, защищающих от инфекции, уже находятся в стадии подведения итогов, и выразил уверенность, что российские разработки в этой области будут полезны и другим странам.

Ранее, 22 июля, Мишустин заявил, что в начале 2020 года у России были предпосылки для экономического рывка. Однако коронавирус и ситуация на нефтяных рынках помешали их реализовать.

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Выступление Михаила Мишустина в Госдуме — первое в качестве председателя правительства. Депутаты подготовили около 190 вопросов по самым разным темам, в том числе о повышении тарифов ЖКХ, экономической стабильности страны, появлении системы стратегического планирования и др.

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