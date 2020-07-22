Обвиняемый во взяточничестве вице-мэр Томска уволен

Мэр Томска Иван Кляйн удовлетворил заявление об увольнении своего заместителя Евгения Сурикова, которого обвиняют в получении взятки, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации 22 июля.

«Мэр подтвердил, что через адвоката Сурикова поступило заявление об увольнении, он его удовлетворил. С 20 июля Суриков освобожден от должности», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 16 июля Сурикова задержали сотрудники ФСБ по Томской области по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет России по материалам ФСБ возбудил уголовное дело по п.«в» («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

По данным следствия, сумма взятки составила не менее 300 тыс. рублей.

Евгений Суриков был назначен на пост заместителя мэра по безопасности в феврале 2016 года. До перехода в мэрию он возглавлял УМВД по городу Томску.