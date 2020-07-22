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Более 44 тыс. человек вылечились от коронавируса в Московской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье превысило 44 тыс. человек. Такие данные привел региональный оперативный штаб в среду, 22 июля.

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За последние сутки лечение завершили 243 человека. Всего в области выздоровели 44 162 заболевших.

Ранее 22 июля вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила о 1168 выздоровевших за сутки и 172 939 — за весь период распространения инфекции.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы — это возможно для человека в возрасте 18–55 лет, переболевшего коронавирусной инфекцией, не имеющего хронических заболеваний, а также с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, излечившиеся от инфекции, могут стать и социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится на дому.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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