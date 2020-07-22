Детеныши редкого красного питона вылупились в Московском зоопарке

Семь детенышей редкого красного пестрого питона появились в Московском зоопарке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада 22 июля.

«Самка пестрого питона сделала кладку еще в мае, и вот буквально на днях из нее начали появляться детеныши — всего вылупилось семь малышей. Их длина пока не более 30 см, а пол будет известен только после первой линьки, когда змейки чуть-чуть подрастут», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, самка откладывает от 4 до 28 яиц, из которых примерно через 75 дней появляются молодые питоны. Отмечается, что в условиях зоопарка подготовить змей к размножению довольно сложно, в террариумах понижают температуру и увеличивают влажность.

Редкие пестрые питоны содержатся в Московском зоопарке давно. Родители новорожденных питонов также появились на свет в зоопарке в 2013 году.

Красный пестрый питон — редкий вид змей из семейства питонов, обитающий в Таиланде, Вьетнаме, на западе Малайзии и в Индонезии. Населяет пестрый питон горные и долинные дождевые леса и плантации.

Ранее, 17 июля, сообщалось о пополнении в Московском зоопарке — впервые там вылупился птенец птиц-носорогов, или папуанского калао. Экзотических птиц привезли в Россию из Новой Гвинеи в 2015 году, но потомство им удалось вывести только сейчас.