Новосибирца приговорили к 6,5 года колонии за гибель журналиста

Житель Новосибирска Никита Лазьков приговорен к 6,5 года колонии за то, что насмерть сбил прохожего. Также с него взыщут моральную компенсацию в размере 4 млн рублей.

ДТП произошло 30 марта. Лазьков был за рулем в состоянии опьянения и сбил человека, выходившего из трамвая на остановке. Им оказался журналист Антон Лучанский, который погиб на месте, передает «РИА Новости».

Подсудимого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным портала Om1, обвинение требовало для Лазькова наказания в виде восьми лет заключения.

20 июля в Омске водительницу такси приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП с электровозом, в котором погибла ее пассажирка. Женщина признала вину в том, что выехала на пути на запрещающий сигнал светофора.