Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Голикова поручила Минтруду проработать вопрос обслуживания пенсионеров и инвалидов
Армия
Начались испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН
Общество
Промышленное производство в Москве за год выросло на 3,6%
Общество
Дегтярев пообещал учесть мнение хабаровчан при реализации нацпроектов
Мир
Канье Уэст спросил пользователей Twitter об участии в выборах президента

Новосибирца приговорили к 6,5 года колонии за гибель журналиста

0
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Новосибирска Никита Лазьков приговорен к 6,5 года колонии за то, что насмерть сбил прохожего. Также с него взыщут моральную компенсацию в размере 4 млн рублей.

ДТП произошло 30 марта. Лазьков был за рулем в состоянии опьянения и сбил человека, выходившего из трамвая на остановке. Им оказался журналист Антон Лучанский, который погиб на месте, передает «РИА Новости».

Подсудимого признали виновным в нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По данным портала Om1, обвинение требовало для Лазькова наказания в виде восьми лет заключения.

20 июля в Омске водительницу такси приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП с электровозом, в котором погибла ее пассажирка. Женщина признала вину в том, что выехала на пути на запрещающий сигнал светофора.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020