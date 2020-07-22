Промышленное производство в Москве за год выросло на 3,6%

Объем промышленного производства в Москве за первое полугодие вырос на 3,6% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила мэрия столицы в среду, 22 июля.

Московские предприятия смогли адаптироваться к ограничениям, введенным из-за коронавируса и перестроить логистику, отметил вице-мэр города Владимир Ефимов.

Производство машин и оборудования увеличилось более чем в два раза, химических веществ и продуктов — в три с лишним раза. Эти отрасли нашли новые рынки сбыта, в том числе в борьбе с пандемией, подчеркнул Ефимов.

1 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за восемь лет количество рабочих мест в «новой Москве» выросло в три раза. Он подчеркнул, что речь идет о качественных вакансиях в промышленности, инновациях, бизнесе и социальной сфере. Из места с дефицитом работы район превратился в место, куда многие едут работать.

Он заявил, что в ближайшие годы и даже десятилетия Новая Москва останется крупнейшей территорией комплексного развития не только в столице, но и в стране в целом. Однако в проектах такого масштаба неизбежны проблемы и «болезни роста», отметил мэр.