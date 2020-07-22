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Жители Тобольска обнаружили трещины в недавно построенном доме

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Жители Тобольска сообщили о трещинах в доме, который был построен около года назад. Речь идет о жилом объекте, расположенном в 15-м микрорайоне. Соответствующее фото появилось в городском паблике «Типичный Тобольск».

Авторы снимков утверждают, что трещины глубокие, в длину достигают 4 м. В комментариях высказываются опасения, что это может быть дефектом кладки.

Специалисты, мнение которых приводит портал «Наш город», напоминают, что после постройки здания застройщик обязан устранять дефекты в течение трех лет. Жильцам советуют обратиться к строительной компании и в прокуратуру.

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