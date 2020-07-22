Машина въехала в группу демонстрантов на острове Лесбос

Легковой автомобиль въехал в группу демонстрантов на греческом острове Лесбос, ранены шесть человек, говорится на сайте Lesvosnews.net.

Сообщается, что водитель машины, пожилой мужчина, не справился с управлением — его авто врезалось в припаркованные мотоциклы.

Сообщается также, что при этом пострадали шесть человек, из них двое, женщина и мужчина, серьезно травмированы.

ЧП произошло поздно вечером 21 июля на дороге возле здания энергокорпорации, недалеко от порта Митилини. Местные жители собрались на акцию протеста по призыву в соцсетях после пожара на острове. Они требовали организовать патрулирование, утверждая, что поджоги устраивают мигранты.

Ранее, 20 июля, сообщалось об автомобильной аварии на юго-востоке Франции, в результате которой погибли пятеро детей. Автомобиль, в котором находилась семья из девяти человек, слетел с дороги, перевернулся и загорелся. Четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.