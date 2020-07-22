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В Барнауле пропала 14-летняя девочка

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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14-летняя девочка пропала в Барнауле, сообщение об этом опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 22 июля.

О местонахождении Марии Г. неизвестно с 20 июля, когда около 17:00 она ушла из дома. Приметы девочки: рост 165 см, плотного телосложения, длинные черные волосы и черные глаза. Была одета в розовую футболку, черные лосины, белые кроссовки. С собой был черный рюкзак.

1 июля сотрудники Росгвардии нашли живой 11-летнюю девочку, которая пропала в городе Березняки Пермского края в ночь на 29 июня. Девочку обнаружили ранним утром спящей в кустах в одном из районов города.

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