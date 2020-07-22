Канье Уэст спросил пользователей Twitter об участии в выборах президента

Американский рэпер Канье Уэст спросил у пользователей Twitter, принять ли ему участие в выборах президента США, представив свою кандидатуру. Пост он опубликовал 22 июля.

«2020VISION или, может, 24... Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или нет?» — написал он, прикрепив к посту фото со списком названий композиций из предстоящего альбома.

По традиции, реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической. В этом году они определены — это Дональд Трамп и Джо Байден. Трамп заявлял, что Уэсту будет легко отобрать на выборах голоса темнокожих американцев у Байдена.

На прошлой неделе имя Канье Уэста внесли в избирательные бюллетени в качестве независимого кандидата в Оклахоме. Ранее Уэст просил жителей штата Южная Каролина подписать петицию за внесение его в избирательный бюллетень, отмечает «Газета.ру».

Ранее, 20 июля, он не предоставил ни одной подписи для внесения его имени в избирательный бюллетень от штата Южная Каролина. Ни артист, ни его представитель не явились в избирательную комиссию штата.

Уэст предложил музыканту Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. По его словам, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь».