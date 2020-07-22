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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дождь и местами гроза ожидаются в Москве в среду, 22 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Воздух днем в столице прогреется до +17...+20 градусов. При этом синоптики обещают ветер западного направления, 6-11 м/с, без порывов.

Атмосферное давление сохранится в пределах небольшого понижения — 740 мм ртутного столба.

К ночи столбики термометров опустятся до +13 градусов, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день в Москве и Подмосковье из-за грозы и дождя был объявлен желтый уровень опасности. Предупреждение о грозе и дожде начнет действовать в Москве с 11:00 до 14:00, а в Подмосковье — с 9:00 до 17:00.

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