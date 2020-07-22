День города в Тюмени пройдет без фестивалей

В Тюменской области продлен режим повышенной готовности. Он будет действовать до 16 августа. Таким образом, все мероприятия, запланированные ранее, в том числе и фестивале, которые должны были пройти в День города, в Тюмени отменены.

Как пишет megatyumen.ru со ссылкой на городскую администрацию, принято решение ограничить проведение фестивалей, запланированных на 25 июля. Не исключается возможность переноса их на более поздний срок.

Кроме того, департаменту дорожной инфраструктуры поручено довести информацию до владельцев общественного транспорта, которые предоставляют услуги местному населению, о продолжении реализации мер по контролю за соблюдением масочного режима в транспорте.

Строгий масочный режим в общественном транспорте начал действовать в Тюмени 8 июля. Пассажиров без индивидуальных средств защиты перестали пускать в автобусы.