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В Красноярском крае нетрезвый водитель сбил ребенка и скрылся

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Фото: МВД РФ/24.мвд.рф
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В Красноярском края сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, который скрылся с места наезда на 15-летнюю девочку.

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Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по региону в среду, 22 июля.

Инцидент произошел на одной из улиц поселка Абан. Водитель автомобиля ВАЗ пересек полосу встречного движения и наехал на подростка, которая шла по обочине противоположной стороны дороги. В результате девочка получила серьезные травмы, а мужчина скрылся с места ДТП.

Позже 29-летний местный житель был найден сотрудниками ГИБДД в своей машине в состоянии алкогольного опьянения.

«В настоящий момент водитель задержан. Пострадавшая девочка госпитализирована в районную больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются», — сказано в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

19 июля в городе Голицыно в Московской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Ford Focus два раза намеренно сбил свою супругу. От полученных травм женщина скончалась.

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