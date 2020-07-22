«Арсенал» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

Футбольный клуб «Арсенал» проиграл «Астон Вилле» со счетом 0:1 в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла 21 июля в городе Бирмингем на стадионе «Вилла Парк». Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев Давид Трезеге на 27-й минуте.

Проигрыш «Арсенала» не позволит команде подняться выше восьмого места в турнире. Это худшее выступление клуба в рамках АПЛ за последние 25 лет, пишет «Газета.ру».

Футболисты «Астон Виллы» с 34 очками покинули зону вылета и теперь занимают 17-е место в турнирной таблице соревнования. «Арсенал» набрал в рамках лиги 53 очков и опустился на 10-е место.

15 июля лондонский «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 2:1.