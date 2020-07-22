Захвативший заложников в Луцке задержан

Правоохранители задержали мужчину, который захватил заложников в автобусе в украинском городе Луцке, сообщает «Страна.ua» во вторник, 21 июля.

На опубликованных кадрах видно, как мужчину положили на землю недалеко от автобуса и заломили руки. Отмечается, что перед этим снайперы подъехали к автомобилю на бронетранспортере и сделали несколько выстрелов, после чего злоумышленник сам начал выпускать заложников.

Уточняется, что раненых среди пленников нет.

О захвате в Луцке автобуса примерно с 20 пассажирами вооруженным мужчиной стало известно ранее в тот же день. Злоумышленник сам звонил в полицию, чтобы заявить о минировании автобуса, представился Максимом Плохим и сообщил о наличии взрывчатки и оружия. По данным СМИ, его настоящее имя — Максим Кривош.

МВД Украины, в свою очередь, сообщало о том, что злоумышленник ранее был дважды судим, а также проходил лечение в психиатрической больнице.

По факту случившегося возбуждены два уголовных дела. В рамках первого мужчине вменяют захват заложников (ст. 147 УК Украины), посягательство на жизнь правоохранителей (ст. 348), незаконный оборот оружия (ст. 263). Второе уголовное дело возбуждено по статье «Теракт».