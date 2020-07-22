Канада пока не назначила слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера

Иммиграционные власти Канады пока не назначили дату слушаний по делу пособника нацистов во время Второй мировой войны 96-летнего Гельмута Оберлендера, заявила 22 июля представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

«Хотя совет готовится к возобновлению работы... слушания относительно господина Оберлендера на данный момент не назначены», — отметила Пейп в беседе с «РИА Новости».

Как уточняет «Газета.ру», IRB возобновит свою деятельность не ранее 14 сентября.

В апреле власти Канады перенесли рассмотрение дела о возможности депортации Оберлендера из-за пандемии коронавируса. В отношении него сначала должны будут пройти слушания, чтобы определить, обоснованы ли обвинения против него, и только после этого может последовать депортация.

9 апреля Следственный комитет России сообщил, что Оберлендер причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области в августе 1942 года.

По данным СК, в период с 1942 по 1943 год для исполнения карательных операций против граждан СССР в Краснодарский край была направлена зондеркоманда СС-10 «а», которую возглавлял доктор Курт Кристман. Оберлендер служил в этой организации СС переводчиком. У группы были на вооружении мобильные газовые камеры. В результате 9 и 10 октября 1942 года зондеркоманда убила воспитанников детского дома в Ейске. В преступлении, по данным следствия, участвовали начальник ейского гестапо обер-лейтенант Бедедекер, комендант города Кандлер и врач гестапо Штраух.

СКР возбудил дело о геноциде детдомовцев по ст. 357 УК РФ 30 октября 2019 года. В ходе его расследования выяснилось, что в декабре Верховный суд Канады лишил Оберлендера гражданства, выданного ему ранее. Он скрыл от властей этой страны, что участвовал в деятельности указанного фашистского подразделения.