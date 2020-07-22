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В Портленд направили федеральных полицейских

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В Портленд направили сотрудников федеральных правоохранительных органов. Исполняющий обязанности главы миинстерства внутренней безопасности США заявил, что местные стражи порядка бездействовали. По словам Чеда Вулфа, федералы станут задерживать радикальных активистов - тех, кто причастен к беспорядкам и поджогам зданий. Мэр Портленда призвал отряды покинуть город. Того же потребовала от президента США Дональда Трампа губернатор штата Орегон Кейт Браун. Беспокойство происходящим выразили и в Пентагоне. В минобороны отметили: военнослужащих в Портленд не направляли. Официальный представитель Пентагона рассказал журналистам, что в соцсетях и СМИ возникает путаница: переброшенные отряды федералов используют военную форму и некоторые американцы считают, что город патрулируют военнослужащие.

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