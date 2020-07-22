Гидрометцентр предупредил об аномальном тепле в ряде регионов РФ

Север европейской части РФ, Якутия и Урал окажутся в зоне аномального потепления до конца текущей недели, сообщил 22 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, ожидается значительное превышение климатической нормы.

Так, в Якутии столбики термометров покажут +26…+31 градус, что а 14 градусов выше нормы.

На севере европейской части России, на Урале в Коми, Архангельской области прогнозируется 24-26 градусов тепла, пишет ТАСС.

22 июля в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Синоптики предупредили о возможной грозе и об усилении ветра.