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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 15 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В мире с начала пандемии коронавируса зафиксировано 15 084 374 случаев COVID-19, свидетельствуют данные статистического портала Worldometer к 22 июля.

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При этом количество жертв коронавирусной инфекции увеличилось до 618 476.

Лидируют по числу выявленных случаев случаев коронавируса Соединенные Штаты: там положительные результаты тестов получили 4 028 365 человек. На втором месте Бразилия (2 166 532), на третьем — Индия (1 194 085).

18 июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире — почти 260 тыс. новых заражений в течение последних суток.

Ранее в ВОЗ назвали четыре основных сценария распространения коронавирусной инфекции на планете.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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