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В России успешно испытали созданный с помощью 3D-печати авиадвигатель

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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В России провели первое успешное летное испытание авиационного двигателя, созданного с помощью 3D-печати, сообщает Фонд перспективных исследований (ФПИ).

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Испытание газотурбинного двигателя МГТД-20 прошло на базе авиационного центра «Казанбаш» в Татарстане. Во время первого испытательного полета аппарат прошел по заданному маршруту на высоте 170 м, достигнув максимально путевой скорости в 154 км/ч, и совершил успешную посадку.

«Максимальные обороты двигателя составили 101 600 оборотов в минуту, рабочие — 58 000 оборотов в минуту», — пишет «РИА Новости» в среду, 22 июля.

Начало серийного производства силовых установок запланировано на 2021-2022 годы.

В феврале сообщалось, что российскими учеными была создана новая технология печати на 3D-принтерах, сделавшая возможным создание в домашних условиях изделий, сопоставимых по качеству с фабричным производством.

Подход, который применяли российские эксперты, базируется на исследовании связи между температурными показателями процесса 3D-печати и структурой и характеристиками изделий. Он позволяет повысить прочность изделий как минимум в два раза.

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