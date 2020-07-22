Девять военных найдены мертвыми после крушения вертолета в Колумбии

Тела девяти солдат обнаружены после крушения военного вертолета UH-60 Black Hawk на юго-востоке Колумбии. Об этом 21 июля сообщает газета El Tiempo.

Отмечается, что спасатели продолжают поиски еще двоих пассажиров.

Ранее министр обороны страны Карлос Ольмес Трухильо рассказал, что всего на борту боевой машины находились 17 военнослужащих.

По его словам, шестеро пострадавших были направлены в Боготу для оказания медицинской помощи, остальные 11 считались пропавшими.

Колумбийские власти создали комиссию по расследованию причин крушения.