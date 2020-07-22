Прямой эфир

Бизнес ФРГ разработает ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) работает над вариантами ответных мер в отношении США, которые планируют ввести новые санкции против «Северного потока – 2». Об этом рассказал руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke 22 июля.

Санкционное правление: ФРГ готова ответить на меры США против СП-2
В Берлине назвали действия Вашингтона посягательством на суверенитет европейской страны

По его словам, бизнес будет настаивать на том, чтобы немецкие власти не оставили без ответа действия Вашингтона. Хармс отметил, что ранее комитет выступал против жестких мер, дабы не оказаться в санкционной спирали, однако теперь пересмотрел свою позицию.

«Мы активно работаем над конкретными предложениями.Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — сказал руководитель OAOEV.

Комментируя возможные меры США, Хармс предположил, что американские власти заморозят счета компаний, участвующий в строительстве газопровода, запретят их руководству въезд в страну. Под угрозой и финансирующие проект банки. По его словам, санкции против кредитных организаций станут болезненным ударом.

Глава OAOEV также рассказал, что США ведут себя не как партнеры, а угроза санкций – опасный прецедент, который может привести к аналогичным действиям со стороны других государств. Причем не только в отношении «Северного потока – 2».

Хармс выразил мнение, что проблемы с достройкой газопровода не будет, и в очередной раз отметил важность проекта.

21 июля Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Накануне конгрессмены единогласно одобрили внесение поправок о дополнительных ограничениях.

Впервые США ввели санкции против «Северного потока — 2» в декабре прошлого года. Из-за этого строительство газопровода пришлось приостановить.

В настоящее время он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

Россия и Германия резко осудили подготовку расширения санкций, отметив их незаконность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020