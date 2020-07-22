Бизнес ФРГ разработает ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

Восточный комитет германской экономики (OAOEV) работает над вариантами ответных мер в отношении США, которые планируют ввести новые санкции против «Северного потока – 2». Об этом рассказал руководитель OAOEV Михаэль Хармс в интервью Funke 22 июля.

По его словам, бизнес будет настаивать на том, чтобы немецкие власти не оставили без ответа действия Вашингтона. Хармс отметил, что ранее комитет выступал против жестких мер, дабы не оказаться в санкционной спирали, однако теперь пересмотрел свою позицию.

«Мы активно работаем над конкретными предложениями.Они могут варьироваться от ясных дипломатических заявлений и компенсаций для местных фирм до защитных ответных санкций», — сказал руководитель OAOEV.

Комментируя возможные меры США, Хармс предположил, что американские власти заморозят счета компаний, участвующий в строительстве газопровода, запретят их руководству въезд в страну. Под угрозой и финансирующие проект банки. По его словам, санкции против кредитных организаций станут болезненным ударом.

Глава OAOEV также рассказал, что США ведут себя не как партнеры, а угроза санкций – опасный прецедент, который может привести к аналогичным действиям со стороны других государств. Причем не только в отношении «Северного потока – 2».

Хармс выразил мнение, что проблемы с достройкой газопровода не будет, и в очередной раз отметил важность проекта.

21 июля Палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год. Документ предусматривает ужесточение санкций против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Накануне конгрессмены единогласно одобрили внесение поправок о дополнительных ограничениях.

Впервые США ввели санкции против «Северного потока — 2» в декабре прошлого года. Из-за этого строительство газопровода пришлось приостановить.

В настоящее время он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить трубопровод в конце 2020 либо в начале 2021 года.

Россия и Германия резко осудили подготовку расширения санкций, отметив их незаконность.