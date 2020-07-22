Бесплатная онлайн-игра Star Wars: The Old Republic вышла в Steam

Многопользовательская видеоигра Star Wars: The Old Republic стала доступна 21 июля на платформе Steam.

«Примерьте на себя роль джедая, ситха, охотника за головами или одну из других легендарных ролей вселенной Звездных Войн и исследуйте далекую-далекую галактику, какой она была за 3000 лет до событий классических фильмов», — говорится в описании.

Базовая версия ММО-игры по вселенной «Звездных войн» доступна бесплатно, однако за дополнения игрокам придется платить. Стоит отметить, что интерфейс не представлен на русском языке.

Игра Star Wars: The Old Republic была разработана компанией BioWare и выпущена в 2011 году.

11 июля стало известно, что Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года. Причиной очередного переноса стало желание создателей доработать игру с учетом полученных замечаний.