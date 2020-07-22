Фургал описал свою жизнь в СИЗО анекдотом

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный по делу о покушении на убийства предпринимателей, описал свое пребывание в следственном изоляторе «Лефортово» анекдотом.

«Есть анекдот про гостиницу на поляне на свежем воздухе. На здании висит надпись: «Если и у нас не заснете, то вас точно мучит совесть», — пошутил он.

Фургал добавил, что хорошо спит и совесть его спокойна, мучает только «чужое предательство».

Экс-губернатор рассказал, что за время пребывания в СИЗО на его счет поступило 27 тыс. рублей, причем только один перевод был от знакомого, также ему приходят посылки. Фургал поблагодарил всех, кто его поддерживает.

Также он рассказал, что недавно его перевели с первого этажа на четвертый, благодаря чему у него появился доступ к телевизору, а в изоляторе ему не хватает кипятильника и расчески, пишет «Московский комсомолец» 21 июля.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора региона Сергея Фургала в связи с утратой к нему доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Михаил Дегтярев.

21 июля Дегтярева представили региональному правительству. Его первую пресс-конференцию, которая должна была пройти сразу после церемонии, из-за коронавируса перенесли.

Фургал был задержан 9 июля. Он обвиняется в организации убийств и покушений на предпринимателей в период с 2004 по 2005 год. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества». Решением Басманного суда Москвы он арестован на два месяца и помещен в СИЗО «Лефортово». Вину бывший губернатор не признает.