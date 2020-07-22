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В Германии назвали две фатальные ошибки США в борьбе с пандемией

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Фото: TASS/EPA
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США сильнее всех стран в мире пострадали от коронавируса из-за двух фатальных ошибок Белого дома, пишет немецкий журнал Focus.

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По мнению издания, в первую очередь администрация президента Дональда Трампа допустила промах, руководствуясь слишком оптимистичными прогнозами и ненадежными статистическими данными.

Официальные лица полагались на прогнозы, согласно которым в апреле эпидемия в стране должна была пойти на спад, как в Италии. Однако этого не произошло.

Второй главной ошибкой названа попытка переложить борьбу с пандемией на власти отдельных штатов.

С одной стороны, такое решение соответствовало политическим убеждениям Республиканской партии, которая хотела бы сконцентрировать как можно больше власти в штатах и тем самым вывести её из Вашингтона, говорится в материале от 20 июля.

С другой стороны, это было попыткой снять ответственность за борьбу с коронавирусом, считают эксперты издания. На это указывает разработка планов для штатов, при выполнении которых можно было снимать введенные федеральными властями ограничения.

Однако условия для ослабления ограничений не носили обязательного характера. Из-за этого такие штаты как Техас или Аризона, сняли карантин еще до выполнения всех условий.

В итоге прогнозы о снижении заболеваемости не оправдались и пандемия ударила по стране с новой силой. В сутки в США регистрируется около 60 тыс. заражений.

По данным портала Worldometer, в стране зафиксировано порядка 145 тысяч скончавшихся пациентов c диагнозом COVID-19 и более 4 млн случаев этого заболевания.

22 июля Трамп признал, что ситуация с коронавирусом в стране может и дальше ухудшаться. Однако он отметил, что сохранение ограничений привело бы к серьезному спаду экономики.

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