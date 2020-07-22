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Ирландец выиграл в лотерею почти €50 млн

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Житель Ирландии выиграл €49 564 586 в лотерею, сообщила 21 июля Национальная лотерея Ирландии в Twitter.

Участник розыгрыша, чье имя еще неизвестно, угадал выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42, а также два дополнительных — 02 и 04. При этом, согласно правилам лотереи, победитель имеет право сохранить анонимность.

Данная сумма джекпота стала шестой по величине, которую выигрывали в Ирландии, пишет «Газета.ру».

2 марта в пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото» рассказали, что в 2019 году лотерейными миллионерами стали почти 800 россиян. Они выиграли в лотереи свыше 26 млрд рублей.

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